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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Ірані рівень забруднень повітря перевищив норму майже в сорок разів

Київ • УНН

 • 9652 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. У місті Забул провінції Систан-Белуджистан на півдні Ірану рівень забруднення повітря перевищив допустиму норму в 37 разів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

В Ірані рівень забруднень повітря перевищив норму майже в сорок разів

Голова Метеорологічної служби Забула Гулам Хусейін Ібадов повідомив, що зростання рівня забруднення повітря пов'язане з сильним вітром, швидкість якого перевищує 115 кілометрів на годину.

Ібадов зазначив, що гранично допустима концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не повинна перевищувати 150 мікрограм на один кубометр.

За його словами, видимість в аеропорту Забула становить менше 500 метрів.

Нагадаємо, 2 серпня У Києві рівень забруднення повітря діоксидом азоту та формальдегідом подекуди в кілька разів перевищив середньодобові гранично допустимі концентрації (ГДК).

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