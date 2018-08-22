В Ірані рівень забруднень повітря перевищив норму майже в сорок разів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У місті Забул провінції Систан-Белуджистан на півдні Ірану рівень забруднення повітря перевищив допустиму норму в 37 разів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Голова Метеорологічної служби Забула Гулам Хусейін Ібадов повідомив, що зростання рівня забруднення повітря пов'язане з сильним вітром, швидкість якого перевищує 115 кілометрів на годину.
Ібадов зазначив, що гранично допустима концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не повинна перевищувати 150 мікрограм на один кубометр.
За його словами, видимість в аеропорту Забула становить менше 500 метрів.
Нагадаємо, 2 серпня У Києві рівень забруднення повітря діоксидом азоту та формальдегідом подекуди в кілька разів перевищив середньодобові гранично допустимі концентрації (ГДК).