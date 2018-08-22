В Иране уровень загрязнений воздуха превысил норму почти в сорок раз
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В городе Забул провинции Систан-Белуджистан на юге Ирана уровень загрязнения воздуха превысил допустимую норму в 37 раз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Глава Метеорологической службы Забула Гулам Хусейин Ибади сообщил, что рост уровня загрязнения воздуха связан с сильным ветром, скорость которого превышает 115 километров в час.
Ибади отметил, что предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не должна превышать 150 микрограмм на один кубометр.
По его словам, видимость в аэропорту Забула составляет менее 500 метров.
Напомним, 2 августа В Киеве уровень загрязнения воздуха диоксидом азота и формальдегидом местами в несколько раз превысил среднесуточные предельно допустимые концентрации (ПДК).