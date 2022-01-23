В Ірані чоловік не мився майже 70 років
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У селищі Дежгах, Іран, 87-річний Аму Хаджі не мився десятиліттями. На його думку, купання приносить невдачі, більш того, процедура може вбити його. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Star.
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Хаджі не мився протягом 67 років. Він вирішив відмовитися від процедури, бо вважає, що купання приносить невдачу і в кінці може його вбити. Також чоловік п'є воду з калюж, не дистилюючи її.
Харчується Хаджі м'ясом дорожніх тварин та курить трубку, наповнену гноєм.
Фахівці, які перевірили чоловіка, заявили, що незважаючи на відсутність гігієни, у нього немає ніяких паразитів в організмі.
Професор Голамреза Молаві підозрює, що Хаджі здоровий завдяки сильній імунній системі. Також лікарі перевірили чоловіка на різні форми гепатиту і СНІДу, але знайшли тільки безсимптомну інфекцію трихінельозу.