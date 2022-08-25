В Ірані через перебої з постачанням води спалахнули протести
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Люди вийшли на вулиці західного іранського міста Хамадан, протестуючи через припинення постачання води, яке тривало кілька днів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
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Наголошується, що у соцмережах 23 серпня поширилися відео, на яких протестувальники називають урядовців "некомпетентними". Вплив кризи з водопостачанням посилився через літню спеку. Впродовж останніх тижнів у кількох частинах країни виникли проблеми з водою та спричинені цим протести, зокрема, у містах Шахре-Корд у центральному Ірані та Хамадані на заході.
Крім цього, також критикували губернатора Хамадану за те, що він не запровадив нормування води, аби запобігти кризі. Він, своєю чергою, стверджує, що чиновники з міністерства енергетики відмовилися від нормування.
"Зменшення запасів води розглядається як екзистенційна загроза для Ірану, де погане управління водними ресурсами, посуха та пронизані корупцією інфраструктурні проекти сприяли дефіциту води та викликали протести по всій країні в останні роки", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають експерти, зміна клімату посилила посухи та повені, від яких потерпає Іран, а їх інтенсивність і частота, своєю чергою, загрожують продовольчій безпеці.
За підрахунками іранської метеорологічної організації, 97 відсотків території країни певною мірою відчувають посуху.
Нагадаємо
Сотні іранців вийшли на вулиці міст по всій країні, протестуючи проти тяжкої політичної та економічної ситуації. За неофіційними даними, сили безпеки вбили щонайменше чотирьох людей.