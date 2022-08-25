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В Иране из-за перебоев с поставкой воды вспыхнули протесты

Киев • УНН

 • 138132 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Люди вышли на улицы западного иранского города Хамадан, протестуя из-за прекращения поставок воды, которая длилась несколько дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В Иране из-за перебоев с поставкой воды вспыхнули протесты

Детали

Отмечается, что в соцсетях 23 августа распространились видео, на которых протестующие называют чиновников "некомпетентными". Влияние кризиса с водоснабжением усилилось из-за летней жары. В последние недели в нескольких частях страны возникли проблемы с водой и вызванные этим протесты, в частности, в городах Шахре-Корд в центральном Иране и Хамадане на западе.

Кроме этого, также критиковали губернатора Хамадана за то, что он не ввел нормирование воды, чтобы предотвратить кризис. Он, в свою очередь, утверждает, что чиновники из министерства энергетики отказались от нормирования.

"Уменьшение запасов воды рассматривается как экзистенциальная угроза Ирану, где плохое управление водными ресурсами, засуха и пронизанные коррупцией инфраструктурные проекты способствовали дефициту воды и вызвали протесты по всей стране в последние годы", - говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, изменение климата усилило засухи и наводнения, от которых страдает Иран, а их интенсивность и частота, в свою очередь, угрожают продовольственной безопасности.

По подсчетам иранской метеорологической организации, 97 процентов территории страны в определенной степени ощущают засуху.

Напомним 

Сотни иранцев вышли на улицы городов по всей стране, протестуя против тяжелой политической и экономической ситуации. По неофициальным данным, силы безопасности убили не менее четырех человек.

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