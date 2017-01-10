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В Інституті нацпам'яті назвали провокацією знищення пам'ятника полякам на Львівщині

В Інституті нацпам'яті назвали провокацією знищення пам'ятника полякам на Львівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Знищення пам’ятника загиблим полякам у Гуті Пеняцькій Львівської області є провокацією, вигідною третій стороні. Про це голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир В’ятрович написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Знищення пам’ятника у Гуті Пеняцькій — провокація, спрямована на загострення польсько-українських стосунків, вигідна третій стороні”, — зазначив він.

В.В’ятрович наголосив, що дії вандалів протягом останніх місяців на українській території мають одну й ту саму мету — “розпалювання війни пам’ятників”.

“Дії вандалів на українській території не просто схожі до вандалізму, який протягом останніх місяців ми спостерігали на українських цвинтарях в Польщі. Вони аналогічні і мають ту саму мету — розпалювання війни пам’ятників. Плюндрування могил і пам’ятників по обидва боки кордону повинні зустріти однаково рішуче засудження в обох країнах як з боку влади, так і громадського суспільства”, — написав він.

За словами голови Інституту нацпам’яті, пам’ятник у Гуті Пеняцькій, відкритий у 2009 році, став не лише виявом вшанування загиблих у 1944 жителів села, а й символом участі третіх сил в розпалюванні конфлікту між українським і польським народами.

“Адже Гута Пеняцька — польське село, знищене за наказом німецьких окупантів через провокації дислокованого тут загону радянських партизан. До участі в каральній операції нацисти свідомо долучили поліційні частини, складені з українців”, — відзначив В.В’ятрович.

Нагадаємо, Польща збирається надіслати ноту Міністерству закордонних справ України через інцидент з пам'ятником загиблим полякам у Львівській області.

Українські Національні Новини

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