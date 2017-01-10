В Институте нацпамяти назвали провокацией уничтожение памятника полякам во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Уничтожение памятника погибшим полякам в Гуте Пеняцкой Львовской области является провокацией, выгодной третьей стороне. Об этом глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Уничтожение памятника в Гуте Пеняцкой - провокация, направленная на обострение польско-украинских отношений, выгодное третьей стороне", - отметил он.
В.Вятрович отметил, что действия вандалов в течение последних месяцев на украинской территории имеют одну и ту же цель - "разжигание войны памятников".
"Действия вандалов на украинской территории не просто похожи на вандализм, который в течение последних месяцев мы наблюдали на украинских кладбищах в Польше. Они аналогичны и имеют ту же цель - разжигание войны памятников. Осквернения могил и памятников по обе стороны границы должны встретить одинаково решительное осуждение в обеих странах как со стороны власти, так и гражданского общества", - написал он.
По словам главы Института нацпамяти, памятник в Гуте Пеняцкой, открытый в 2009 году, стал не только проявлением памяти погибших в 1944 г. жителей села, но и символом участия третьих сил в разжигании конфликта между украинским и польским народами.
"Ведь Гута Пеняцкая - польское село, уничтоженное по приказу немецких оккупантов из-за провокаций дислоцированного здесь отряда советских партизан. К участию в карательной операции нацисты сознательно привлекли полицейские части, составленные из украинцев", - отметил В.Вятрович.
Напомним, Польша собирается направить ноту Министерству иностранных дел Украины из-за инцидента с памятником погибшим полякам во Львовской области.