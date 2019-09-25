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В індонезійській Папуа через заворушення загинули 32 людини

В індонезійській Папуа через заворушення загинули 32 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. В індонезійській автономній провініції Папуа в результаті заворушень загинули 32 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

Поліція заявила, що більшість з 32 людей, які загинули в результаті заворушень, що паралізували неспокійний регіон Папуа в Індонезії на цьому тижні, померли від колотих ран, тупих травм або опіків.

Тисячі людей втекли з регіону після спалаху насильства, під час якого цивільні особи згоріли живцем у будівлях, підпалених протестувальниками в понеділок, і були сутички між демонстрантами і силами безпеки.

Протести в Папуа, що тривають кілька тижнів, були викликані гнівом з приводу расизму стосовно корінних папуасів з боку людей, які мігрували з інших частин Індонезії, а також новими закликами до самоврядування в регіоні.

У середу місцева поліція заявила, що хаос в одному з міст провінції Вамені затих. "Ситуація у Вамені зараз перебуває під контролем. У більшості жертв були колоті рани, пошкодження тупими предметами і сильні опіки", - заявив представник поліції Папуа Ахмад Мустофа Камаль.

Камаль сказав, що у Вамені загинули 28 людей, близько 66 осіб отримали поранення.

Один солдат і троє мирних жителів загинули у столиці провінції Джаяпурі, де в понеділок сталися зіткнення сил безпеки і демонстрантів. Солдат був зарізаний, а троє студентів загинули у результаті поранень гумовими кулями.

Додамо, у Папуа під час протестів опинилася знімальна група шоу одного з українських телеканалів. "Частина нашої команди... потрапила у самий розпал протестів в провінції Папуа, Індонезія", - йдеться у повідомленні на сторінці шоу в Instagram.

Наразі їх евакуювали з регіону.

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