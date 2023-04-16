В Індії у прямому ефірі на телебаченні застрелили політика та його брата. Відео 18+

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Атік Ахмад і його брат Ашраф перебували під конвоєм поліції на шляху до медичного огляду до лікарні в суботу ввечері, коли троє чоловіків, які видавали себе за журналістів, напали на двох братів з близької відстані в Праяграджі в штаті Уттар-Прадеш.

Після стрілянини чоловіки швидко здалися поліції, причому принаймні один із них скандував «Джай Шрі Рам» або «Вітаю Господа Рама» — гасло, яке стало бойовим кличем індуїстських націоналістів у їхній кампанії проти мусульман.

Уттар-Прадеш управляється правлячою індуїстською націоналістичною партією Індії Бхарті Джаната з 2017 року. З того часу понад 180 осіб, яким пред'явлено кримінальні звинувачення в самому густонаселеному штаті Індії, було вбито під час так званих «зіткнень з поліцією», які, за словами правозахисних груп, часто є стратами.

Після суботньої стрілянини влада ввела заборону на збори понад чотирьох осіб по всьому штату, а також відключила доступ до Інтернету на мобільних телефонах у місті Праяградж.

60-річний Атік Ахмад був ув'язнений у 2019 році після того, як його визнали винним у викраденні адвоката Уміша Пала, який давав свідчення проти нього як свідок у справі про вбивство депутата у 2005 році. У лютому Пал також був убитий.

У четвер син-підліток Атіка Ахмада та ще один чоловік, яких звинувачували у смерті Пала, були вбиті поліцією в результаті перестрілки.

Двома тижнями раніше Атік Ахмад звернувся до Верховного суду Індії з клопотанням про захист, заявивши, що, за повідомленнями ЗМІ, існує «відкрита, пряма та безпосередня загроза його життю» з боку державних чиновників штату Уттар-Прадеш. Але суд відмовився втручатися і натомість попросив його адвоката звернутися до місцевого державного суду.

Опозиційні партії розкритикували вбивства як порушення безпеки та звинуватили уряд у тому, що він править зі страху.