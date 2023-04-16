В Индии в прямом эфире на телевидении застрелили политика и его брата. Видео 18+

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Бывший индийский депутат, осужденный за похищение человека и обвиняемый в убийстве и нападении, был застрелен вместе со своим братом в ходе драматического нападения, которое транслировалось в прямом эфире по телевидению на севере Индии, сообщает УНН.

 

Детали

Атик Ахмад и его брат Ашраф находились под конвоем полиции на пути к медицинскому осмотру в больницу в субботу вечером, когда трое мужчин, выдававших себя за журналистов, напали на двух братьев с близкого расстояния в Праяградже в штате Уттар-Прадеш.

После стрельбы мужчины быстро сдались полиции, причем по крайней мере один из них скандировал «Джай Шри Рам» или «Приветствую Господа Рама» — лозунг, который стал боевым кличем индуистских националистов в их кампании против мусульман.

Уттар-Прадеш управляется правящей индуистской националистической партией Индии Бхарти Джаната с 2017 года. С тех пор более 180 человек, которым предъявлены уголовные обвинения в самом густонаселенном штате Индии, были убиты во время так называемых «столкновений с полицией», которые, по словам правозащитных групп, часто являются казнями.

После субботней стрельбы власти ввели запрет на собрания более четырех человек по всему штату, а также отключили доступ к Интернету на мобильных телефонах в городе Праяградж.

60-летний Атик Ахмад был заключен в тюрьму в 2019 году после того, как его признали виновным в похищении адвоката Умиша Пала, который давал показания против него в качестве свидетеля по делу об убийстве депутата в 2005 году. В феврале Пал также был убит.

В четверг сын-подросток Атика Ахмада и еще один человек, которых обвиняли в смерти Пала, были убиты полицией в результате перестрелки.

Двумя неделями ранее Атик Ахмад обратился в Верховный суд Индии с ходатайством о защите, заявив, что, по сообщениям СМИ, существует «открытая, прямая и непосредственная угроза его жизни» со стороны государственных чиновников штата Уттар-Прадеш. Но суд отказался вмешиваться и вместо этого попросил его адвоката обратиться в местный государственный суд.

Оппозиционные партии раскритиковали убийства как нарушение безопасности и обвинили правительство в том, что оно правит из страха.

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