В Індії масові заворушення: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Кашмірі внаслідок поліцейських операцій проти ймовірних членів терористичних угрупувань загинули 4 мирних жителя, 3 солдати та 13 ймовірних бойовиків, щонайменше 70 людей постраждало. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Під час операції у районі села Качдоура мирні жителі намагалися заблокувати пересування військових. Почалися сутички. Поліція задіяла сльозогінний газ і зброю.
Протести також спалахнули і в інших селах штату: у селі Драгад було ліквідовано 7 ймовірних учасників терористичної організації, у селі Діллагем була убита одна людина.
Сьогодні у Кашмірі закриті школи та у деяких районах уведенні обмеження на залізничні перевезення і на рух місцевого транспорту, заблокований також Інтернет.
Як повідомляв УНН,в Індії в результаті обвалення чотириповерхового готелю загинули дев'ятеро людей.
Нагадаємо, через купівлю коня в Індії вбили представника найнижчої касти.