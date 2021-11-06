В Індії більше 30 осіб померли від вживання підробленого алкоголю

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“Два посадові особи — начальник поліцейської дільниці Наутана і охоронець в селі — були відсторонені від роботи за свою недбалість. Один з ймовірних продавців помер, в той час як інший ховається, був розпочатий його пошук”, — сказав заступник генерального інспектора поліції округу Чампаран Пранав Кумар Правін.

Головний міністр штату Нітіш Кумар пообіцяв вжити суворих заходів проти тих, хто визнаний винним у трагічних смертях, але висловив тривогу з приводу того, що люди продовжують вживати алкоголь під час свят.

Довідка

Заборона на продаж і виробництво алкоголю набула чинності у Біхарі з 2016 року, після чого в штаті утворився нелегальний ринок алкоголю, в тому числі контрафактного. За даними місцевих ЗМІ, за останній рік від вживання неякісного спиртного в штаті померли близько 100 осіб.

Влада Індії прагне до скорочення споживання алкоголю населенням, встановлюючи великі податки, що досягають 70%, або вводячи обмеження на його продаж. Населення країни споживає кустарно вироблений самогон з кокосів, цукрової тростини, горіхів кешью і багато чого іншого, який часто виробляється з технологічними порушеннями і призводить до отруєння або смерті.