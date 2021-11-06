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В Индии более 30 человек умерли от употребления поддельного алкоголя

Киев • УНН

 • 20303 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Не менее 33 человек погибли в индийском штате Бихар из-за отравления контрафактным алкоголем, сообщает телеканал NDTV, пишет УНН.

В Индии более 30 человек умерли от употребления поддельного алкоголя

Детали

“Два должностных лица — начальник полицейского участка Наутана и охранник в деревне — были отстранены от работы за свою небрежность. Один из предполагаемых продавцов умер, в то время как другой скрывается, был начат его поиск”, — сказал заместитель генерального инспектора полиции округа Чампаран Пранав Кумар Правин.

Главный министр штата Нитиш Кумар пообещал принять строгие меры против тех, кто признан виновным в трагических смертях, но выразил тревогу по поводу того, что люди продолжают употреблять алкоголь во время праздников.

Справка

Запрет на продажу и производство алкоголя вступил в силу в Бихаре с 2016 года, после чего в штате образовался нелегальный рынок алкоголя, в том числе контрафактного. По данным местных СМИ, за последний год от употребления некачественного спиртного в штате скончались около 100 человек.

Власти Индии стремятся к сокращению потребления алкоголя населением, устанавливая большие налоги, достигающие 70%, или вводя ограничения на его продажу. Население страны потребляет кустарно произведенный самогон из кокосов, сахарного тростника, орехов кешью и многого другого, который зачастую производится с технологическими нарушениями и приводит к отравлению или смерти.

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