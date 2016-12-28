В.Гройсман: уряд масштабно займатиметься проблемами митниці у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На українській митниці вдвічі більше ресурсу ніж того, що наразі надходить до Державного бюджету. Про це повідомив під час засідання уряду Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Нам уже вдалось багато чого зробити і цифри говорять самі за себе - 1,5-2 млрд грн щомісяця ми маємо перевиконання до планів з серпня. Ніколи такого не було, я вважаю, що там ще стільки ж є ресурсів, які ми маємо залучити в державний бюджет нашої країни",- сказав В.Гройсман
Він зазначив, що уряд масштабно у 2017 році займатиметься проблемами митниці.