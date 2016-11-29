В.Гройсман сподівається на розгляд Бюджету-2017 у ВР найближчими пленарними тижнями

"Зараз бюджет знаходиться в парламенті. Ми виходимо на те, щоби найближчими пленарними тижнями вже перейти до розгляду цього питання. Я маю надію на те, що український парламент консолідується", - сказав він.

В.Гройсман зазначив, що проект Бюджету на 2017 рік є бюджетом розвитку, бюджетом стабілізації і підвищує соціальні стандарти для українців.