В.Гройсман сподівається на розгляд Бюджету-2017 у ВР найближчими пленарними тижнями
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує, що Верховна Рада розгляне проект Державонго бюджету на 2017 рік у другому читанні найближчими пленарними тижнями. Про це він сьогодні сказав журналістам під час перебування на держпідприємстві "Антонов", передає кореспондент УНН.
"Зараз бюджет знаходиться в парламенті. Ми виходимо на те, щоби найближчими пленарними тижнями вже перейти до розгляду цього питання. Я маю надію на те, що український парламент консолідується", - сказав він.
В.Гройсман зазначив, що проект Бюджету на 2017 рік є бюджетом розвитку, бюджетом стабілізації і підвищує соціальні стандарти для українців.