В.Гройсман надеется на рассмотрение бюджета-2017 в ВР в ближайшие пленарные недели

"Сейчас бюджет находится в парламенте. Мы выходим на то, чтобы в ближайшие пленарные недели уже перейти к рассмотрению этого вопроса. Я надеюсь на то, что украинский парламент консолидируется", - сказал он.

В.Гройсман отметил, что проект бюджета на 2017 год является бюджетом развития, бюджетом стабилизации и повышает социальные стандарты для украинцев.