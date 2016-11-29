В.Гройсман надеется на рассмотрение бюджета-2017 в ВР в ближайшие пленарные недели
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что Верховная Рада рассмотрит проект Государственного бюджета на 2017 год во втором чтении на ближайшей пленарной неделе. Об этом он сегодня сказал журналистам во время пребывания на госпредприятии "Антонов", передает корреспондент УНН.
"Сейчас бюджет находится в парламенте. Мы выходим на то, чтобы в ближайшие пленарные недели уже перейти к рассмотрению этого вопроса. Я надеюсь на то, что украинский парламент консолидируется", - сказал он.
В.Гройсман отметил, что проект бюджета на 2017 год является бюджетом развития, бюджетом стабилизации и повышает социальные стандарты для украинцев.