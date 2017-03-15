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В.Гройсман провів зустріч з президентом Туреччини

В.Гройсман провів зустріч з президентом Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у рамках офіційного візиту до Туреччини провів зустріч з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, передає УНН з посиланням на прес-центр Уряду.

Зазначають, що сторони скоординували позиції щодо недопущення мілітаризації Криму та ситуацію із порушення правами людини в окупованому Росією Криму та Донбасі.

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“Недопущення мілітаризації Криму, а також звільнення наших окупованих територій є для нас найважливішими питаннями сучасного міжнародного порядку денного,” — підкреслив український прем’єр.

Володимир Гройсман зауважив, що Україна розраховує на подальшу підтримку турецької сторони з врегулювання конфлікту, а також сприяння у вирішенні проблем кримських татар, у тому числі щодо облаштування переселенців на материковій частині України.

Крім того, особливу увагу під час переговорів Прем’єр-міністр України привернув до проблем із порушеннями прав людини в окупованому Російською Федерацією Криму.

“Окупаційна влада створює всілякі труднощі для незалежного моніторингу дотримання міжнародних стандартів у галузі забезпечення прав людини на півострові, зокрема з боку міжнародних правозахисних організацій, що спричинили масовий відтік громадян України з Криму. Росія перейшла на новий рівень політичних переслідувань — переслідувань адвокатів кримськотатарських лідерів,” — йдеться в повыдомленні.

Особливу стурбованість, за словами В.Гройсмана, викликає розбудова Російською Федерацією військової інфраструктури Криму.

Володимир Гройсман високо оцінив тверду позицію Турецької Республіки щодо неприпустимості розвитку економічного співробітництва з окупованим Кримом. Окремо він висловив вдячність за ухвалене напередодні візиту рішення про припинення морської комунікації між окупованим Кримом і Туреччиною.

Як повідомляв УНН, Туреччина підтримує територіальну цілісність України і вважає, що конфлікт на Сході України має бути вирішений дипломатично через виконання мінських угод.

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