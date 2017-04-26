В.Гройсман прокоментував схвалення послами ЄС "безвізу" Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Схвалення Комітетом постійних представників ЄС надання права на безвізові поїздки громадянам України до країн Євросоюзу означає, що процедурні питання ідуть по запланованому графіку. Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Щойно отримав інформацію: посли ЄС підтвердили надання безвізу для українців і це означає, що процедурні питання ідуть по запланованому графіку. Це дуже добре. Це ще один крок вперед до безвізового режиму", - сказав В.Гройсман.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко повідомив, що посли ЄС прийняли рішення про надання Україні "безвізу".
Як повідомляв УНН, тріалог щодо візової лібералізації для України успішно завершився.
Нагадаємо, 6 квітня Європарламент підтримав надання “безвізу” Україні.
Додамо, раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Рада ЄС схвалила механізм призупинення і “безвіз” для Грузії 27 лютого. Рішення про скасування віз для Грузії підписали в Брюсселі 1 березня.
Згідно з раніше ухваленим рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.
Також нагадаємо, президент ЄК Ж.-К.Юнкер пообіцяв вирішення питання "безвізу" Україні до початку літа.
Очільник українського уряду В.Гройсман прогнозує, що українці зможуть їздити без віз до ЄС з 11 червня.