В.Гройсман прибув з робочою поїздкою до Чернігівської області

Під час робочого візиту до Чернігівської обалсті голова Уряду ознайомиться з навчально-матеріальною базою Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді та Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування, де поспілкується з педагогічним колективом навчального закладу.

Володимир Гройсман візьме участь в урочистому врученні пожежної техніки та аварійно-рятувального обладнання підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій Чернігівського гарнізону.