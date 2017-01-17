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12 марта, 19:49 • 107250 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 139214 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 120203 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 117077 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 145509 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 115503 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 122175 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130477 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140550 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144755 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Актуальное
В.Гройсман прибыл с рабочей поездкой в ​​Черниговскую область

В.Гройсман прибыл с рабочей поездкой в ​​Черниговскую область

Киев • УНН

 • 7395 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл с рабочей поездкой в ​​Черниговскую область. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.

Во время рабочего визита в Черниговскую обалсть глава правительства ознакомится с учебно-материальной базой Черниговского областного педагогического лицея для одаренной сельской молодежи и Черниговского высшего профессионального училища бытового обслуживания, где пообщается с педагогическим коллективом учебного заведения.

Владимир Гройсман примет участие в торжественном вручении пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Черниговского гарнизона.

Украинские Национальные Новости

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