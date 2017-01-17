В.Гройсман прибыл с рабочей поездкой в Черниговскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл с рабочей поездкой в Черниговскую область. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.
Во время рабочего визита в Черниговскую обалсть глава правительства ознакомится с учебно-материальной базой Черниговского областного педагогического лицея для одаренной сельской молодежи и Черниговского высшего профессионального училища бытового обслуживания, где пообщается с педагогическим коллективом учебного заведения.
Владимир Гройсман примет участие в торжественном вручении пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Черниговского гарнизона.