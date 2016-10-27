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В.Гройсман обговорив із главою МЗС Франції виконання мінських угод та ситуацію на Донбасі

В.Гройсман обговорив із главою МЗС Франції виконання мінських угод та ситуацію на Донбасі

Київ • УНН

 • 6152 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з міністром закордонних справ Франції Жан-Марком Еро. Сторони обговорили стан виконання Мінських домовленостей та ситуацію на сході країни, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.

На початку зустрічі Прем’єр-міністр подякував Франції за допомогу Україні у протидії російській агресії.

"Уряд зацікавлений у всебічній розбудові взаємовигідних відносин з Францією", - зазначив Володимир Гройсман.

Голова Уряду поінформував співрозмовника про ситуацію на Донбасі. Він наголосив, що альтернативи Мінським домовленостям немає, і Україна неухильно дотримується взятих на себе зобов’язань.

У цьому контексті Прем’єр-міністр підкреслив, що санкції проти Російської Федерації мають бути збережені, допоки вона повністю не виконає свої зобов'язання, передбачені Мінськими угодами.

Українські Національні Новини

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