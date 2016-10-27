В.Гройсман обсудил с главой МИД Франции выполнение минских соглашений и ситуацию на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эро. Стороны обсудили состояние выполнения Минских договоренностей и ситуацию на востоке страны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
В начале встречи Премьер-министр поблагодарил Францию за помощь Украине в противодействии российской агрессии.
"Правительство заинтересовано в всестороннем развитии взаимовыгодных отношений с Францией", - отметил Владимир Гройсман.
Глава Правительства проинформировал собеседника о ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что альтернативы Минским договоренностям нет, и Украина неуклонно придерживается взятых на себя обязательств.
В этом контексте Премьер-министр подчеркнул, что санкции против Российской Федерации должны быть сохранены, пока она полностью не выполнит свои обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями.