В.Гройсман обсудил с главой МИД Франции выполнение минских соглашений и ситуацию на Донбассе

В начале встречи Премьер-министр поблагодарил Францию ​​за помощь Украине в противодействии российской агрессии.

"Правительство заинтересовано в всестороннем развитии взаимовыгодных отношений с Францией", - отметил Владимир Гройсман.

Глава Правительства проинформировал собеседника о ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что альтернативы Минским договоренностям нет, и Украина неуклонно придерживается взятых на себя обязательств.

В этом контексте Премьер-министр подчеркнул, что санкции против Российской Федерации должны быть сохранены, пока она полностью не выполнит свои обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями.