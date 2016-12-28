В.Гройсман хоче значно збільшити видобуток газу до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Україна має максимально збільшити видобуток власного газу до 2020 року. Про це під час засідання уряду повідомив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Ми ставимо завдання до 2020 року максимально перейти на власний видобуток газу і на власний газ”, — сказав він.
Прем’єр додав, що серед інших завдань уряду — реформування вугільної галузі, а також збільшення частини альтернативної енергетики в енергетичній складовій країни.
Як повідомляв УНН, уряд підготував середньостроковий план дій до 2020 року.