В.Гройсман доручив провести нараду щодо виплат прихованих зарплат
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив віце-прем’єр-міністру України Павлу Розенку провести нараду для активізації роботи Державної служби України з питань праці, Державної фіскальної служби та місцевої влади стосовно виплати прихованих зарплат. Про це він сказав під час сьогоднішнього засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Думаю, треба провести нараду по мінімальній зарплаті. Треба активізувати роботу Комісії (спеціального урядового органу) на місцях. Не можна допустити, аби працюючу людину хтось обмежував у праві отримувати гідну зарплату. Пройшло у нас 5 місяців (з моменту набуття чинності норми про встановлення мінімальної зарплати на рівні 3200 грн), і нам треба жорстко попрацювати з місцевою владою, аби дійти до кожного підприємства, де приховано виплачується зарплата. Бо там, де працюють неофіційно — там забирають право на достойну пенсію. Будь ласка, просив би — проведіть нараду — активізуйте роботу Держпраці, місцевої влади, ДФС”, — зокрема сказав В.Гройсман.
Це доручення він дав віце-прем’єр-міністру України Павлу Розенку.
В.Гройсман нагадав, що на сьогодні зросла середня заробітна плата та збільшилась кількість платників єдиного соціального внеску. За його словами, уряд прогнозує, що середня заробітня плата становитиме 7100 грн.
Як повідомляв УНН, у березні 2017 року порівняно з лютим поточного року, тобто за місяць, реальна заробітна плата в Україні зросла на 4,5% або на 543 грн.