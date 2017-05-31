В.Гройсман поручил провести совещание по выплатам скрытых зарплат

“Думаю, надо провести совещание по минимальной зарплате. Надо активизировать работу Комиссии (специального правительственного органа) на местах. Нельзя допустить, чтобы работающего человека кто-то ограничивал в праве получать достойную зарплату. Прошло у нас 5 месяцев (с момента вступления в силу нормы об установлении минимальной зарплаты на уровне 3200 грн), и нам надо жестко поработать с местными властями, чтобы дойти до каждого предприятия, где скрыто выплачивается зарплата. Там, где работают неофициально — там забирают право на достойную пенсию. Пожалуйста, просил бы — проведите совещание — активизируйте работу Гоструда, местной власти, ГФС”, - в частности сказал В.Гройсман.

Это поручение он дал вице-премьер-министру Украины Павлу Розенко.

В.Гройсман напомнил, что на сегодня выросла средняя заработная плата и увеличилось количество плательщиков единого социального взноса. По его словам, правительство прогнозирует, что средняя заработная плата составит 7100 грн.

Как сообщал УНН, в марте 2017 года по сравнению с февралем текущего года, то есть за месяц, реальная заработная плата в Украине выросла на 4,5% или на 543 грн.