В.Гройсман поручил провести совещание по выплатам скрытых зарплат
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил вице-премьер-министру Украины Павел Розенко провести совещание для активизации работы Государственной службы Украины по вопросам труда, Государственной фискальной службы и местной власти по выплате скрытых зарплат. Об этом он сказал во время сегодняшнего заседания правительства, передает корреспондент УНН.
“Думаю, надо провести совещание по минимальной зарплате. Надо активизировать работу Комиссии (специального правительственного органа) на местах. Нельзя допустить, чтобы работающего человека кто-то ограничивал в праве получать достойную зарплату. Прошло у нас 5 месяцев (с момента вступления в силу нормы об установлении минимальной зарплаты на уровне 3200 грн), и нам надо жестко поработать с местными властями, чтобы дойти до каждого предприятия, где скрыто выплачивается зарплата. Там, где работают неофициально — там забирают право на достойную пенсию. Пожалуйста, просил бы — проведите совещание — активизируйте работу Гоструда, местной власти, ГФС”, - в частности сказал В.Гройсман.
Это поручение он дал вице-премьер-министру Украины Павлу Розенко.
В.Гройсман напомнил, что на сегодня выросла средняя заработная плата и увеличилось количество плательщиков единого социального взноса. По его словам, правительство прогнозирует, что средняя заработная плата составит 7100 грн.
Как сообщал УНН, в марте 2017 года по сравнению с февралем текущего года, то есть за месяц, реальная заработная плата в Украине выросла на 4,5% или на 543 грн.