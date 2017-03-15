В.Гройсман домовився про реалізацію економічних проектів між Україною і Туреччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Перебуваючи в Анкарі з офіційним візитом, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман досяг конкретних домовленостей з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом стосовно активізації економічного співробітництва двох країн, зокрема реалізації конкретних проектів, передає УНН з посиланням на прес-службу Уряду.
Так, В.Гройсман зазначив, що підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною на взаємовигідних умовах сприятиме процесу активізації торгівлі.
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“Винятково важливим є підписання оновленої Угоди про уникнення подвійного оподаткування та Угоди про взаємний захист інвестицій,” — наголосив Володимир Гройсман.
Він також зауважив необхідність провести до кінця 2017 р. в Анкарі 11 засідання двосторонньої міжурядової Комісії з питань торговельно-економічної співпраці.
Окремо сторони торкнулися питання співробітництва в оборонно-промисловій та авіакосмічній сферах.
В.Гройсман зауважив, що Україна має замкнутий цикл створення і виробництва пасажирських та транспортних літаків. Цей досвід, втілений у літаках Ан-148/158, може бути використаний у проекті створення турецького середньомагістрального літака.
Прем’єр України закликав турецьку сторону, зокрема, до залучення українських компаній до будівництва та модернізації газосховищ.
У повідомленні зазначають, що в центрі уваги переговорів була також взаємодія у транспортній сфері. Домовлено розширити мережу авіаційного сполучення між двома країнами, у тому числі щодо налагодження рейсів з України до туристичних центрів Анталія та Ізмір.