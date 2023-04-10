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В енергосистемі резерв, обмежень для українців немає - Міненерго

В енергосистемі резерв, обмежень для українців немає - Міненерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Енергосистема у понеділок, 10 квітня, працює без обмежень споживачів із резервом потужності, повідомили в Міненерго України, пише УНН.

Деталі

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Протягом останньої доби відновлено електропостачання 8 тис. абонентів у Донецькій області, 1 тис. абонентів у Сумській та Харківській областях, вказали у Міненерго.

Доповнення

В Укренерго стверджують, що найближчі шість місяців в Україні буде достатньо електроенергії для покриття потреб.

Українські Національні Новини

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