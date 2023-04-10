В енергосистемі резерв, обмежень для українців немає - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Енергосистема у понеділок, 10 квітня, працює без обмежень споживачів із резервом потужності, повідомили в Міненерго України, пише УНН.
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За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.
Протягом останньої доби відновлено електропостачання 8 тис. абонентів у Донецькій області, 1 тис. абонентів у Сумській та Харківській областях, вказали у Міненерго.
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В Укренерго стверджують, що найближчі шість місяців в Україні буде достатньо електроенергії для покриття потреб.