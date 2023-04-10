В энергосистеме резерв, ограничений для украинцев нет - Минэнерго

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Энергосистема в понедельник, 10 апреля, работает без ограничений потребителей с резервом мощности, сообщили в Минэнерго Украины, пишет УНН.

Детали

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

За последние сутки восстановлено электроснабжение 8 тыс. абонентов в Донецкой области, 1 тыс. абонентов в Сумской и Харьковской областях, указали в Минэнерго.

Дополнение

В Укрэнерго утверждают, что ближайшие шесть месяцев в Украине будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей.

Украинские Национальные Новости

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