В энергосистеме резерв, ограничений для украинцев нет - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Энергосистема в понедельник, 10 апреля, работает без ограничений потребителей с резервом мощности, сообщили в Минэнерго Украины, пишет УНН.
Детали
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.
За последние сутки восстановлено электроснабжение 8 тыс. абонентов в Донецкой области, 1 тыс. абонентов в Сумской и Харьковской областях, указали в Минэнерго.
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В Укрэнерго утверждают, что ближайшие шесть месяцев в Украине будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей.