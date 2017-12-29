В Еквадорі зіткнулися три пасажирські автобуси: є загиблі і постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Еквадорі зіткнулись три пасажирські автобуси. Внаслідок ДТП загинули щонайменше дві людини, 28 постраждали, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".
“Три пасажирські автобуси зіткнулися в Еквадорі, загинули не менше двох осіб, 28 отримали поранення”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деякі постраждалі знаходяться в критичному стані. Всіх поранених було доставлено в лікарні.
Як повідомляв УНН, у Аргентині перевернувся автобус: 5 осіб загинули, ще 23 — постраждали.