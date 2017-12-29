В Эквадоре столкнулись три пассажирских автобуса: есть погибшие и пострадавшие

“Три пассажирских автобуса столкнулись в Эквадоре, погибли не менее двух человек, 28 получили ранения”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Все раненые были доставлены в больницы.

Как сообщал УНН, в Аргентине перевернулся автобус: 5 человек погибли, еще 23 — пострадали.