В "Екополісі ХТЗ" Ярославського запустять освітню програму безперервної підготовки від садка до вишу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ", який розвиває відомий український бізнесмен Олександр Ярославський, розпочав розробку програми для освітнього кластера проекту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу бізнес-парку.
Деталі
В "Екополісі ХТЗ", де створюють індустріальний та технопарк, а також R&D-екосистему, буде реалізовано модель якісної підготовки майбутніх спеціалістів світового рівня на основі концепції "lifelong learning". Така програма безперервної освіти передбачає формування системи, яка містить всі етапи освіти — від садка до вишу та подальшого розвитку фахівців на основі нових вимог та викликів до їхньої кваліфікації та навичок.
"Індустрія 4.0 актуалізує проблематику підготовки інженерної еліти. Без серйозного підвищення якості підготовки інженерних кадрів неможливе освоєння та впровадження нових технологій. Бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" разом з індустріальним формує потужний освітній кластер. З огляду на ситуацію, в якій опинився світ, ми обрали модель життя тривалого навчання. Наша програма безперервної освіти містить весь ланцюжок суб'єктів "Дитячий садок – школа – коледж – ЗВО". Зараз експертна група працює над тим, як повернути інженерній освіті випереджувальний характер та компетенції soft skills", — розповів про розвиток освітньої екосистеми в "Екополіс ХТЗ" директор компанії бізнес-парку Віталій Баранников.
Формування програми розвитку освітнього кластеру бізнес-парку високих технологій Ярославського здійснюють у межах стратегічного партнерства із провідними вишами Харкова. До експертної групи увійдуть представники провідних технологічних вишів, місцевого самоврядування, DCH та профільних професійних кластерів регіону. До розвитку освітнього кластера "Екополіс ХТЗ" планують залучити державні, приватні та громадські освітні заклади, які забезпечать організаційну та змістовну єдність усіх етапів освіти.
Проект програми lifelong learning реалізують в межах загальної політики КСВ групи DCH Олександра Ярославського, яка сфокусована, зокрема, на підтримці вишів. Особисто Олександр Ярославський широко відомий як найбільший меценат у цій сфері. За внесок у розвиток Харкова та його закладів вищої освіти, президент групи DCH рішенням вчених рад удостоєний двох титулів Doctor Honoris Causa (почесний доктор) Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова та Харківського національного університету імені Каразіна.
Як відомо, на основі "Екополісу ХТЗ" Олександра Ярославського за дорученням президента України Володимира Зеленського створюють українську Кремнієву долину. Проект реалізується як один із пріоритетів Стратегії розвитку Харкова до 2030 року.
Про готовність стати резидентами "Екополісу ХТЗ" заявили світові технологічні гіганти ZTE та Huawei, а також глобальні IT-лідери Dell та Hewlett Packard. Тут розмістить хаб "Укрпошта".
Міжнародні інвестори, серед яких Натаніель Ротшильд, Джек Ма, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, виявляють інтерес до "Екополісу ХТЗ" та висловили готовність співфінансувати його створення та розвиток.
Інвестиційна ємність проекту сягає 1 млрд доларів, його реалізація дасть Харкову понад 10 тис. сучасних робочих місць.