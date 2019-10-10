В "Екополіс-ХТЗ" Ярославського з'явиться аграрний хаб

Агропорт-2019, за заявою його генерального менеджера Дмитра Титаренка, стане точкою відліку нового етапу в історії форуму. "Майбутнє аграрної сфери безпосередньо лежить у площині інноваційних розробок. Тому сьогодні більш актуальне не формат періодичних експозицій і конференція, а постійно діючі дослідно-демонстраційні майданчики з наукової компонентою. Саме таким ми бачимо Agroport у наступні роки - передовим агроіндустріальним інноваційним парком", - розповів Титаренко.

Група DCH Олександра Ярославського в особі компанії "Екополіс-ХТЗ" підтримала ініціативу команди Agroport.

Генеральний директор DCH Real Estate & Infrastructure Данило Владов підписав від імені DCH меморандум про стратегічну співпрацю інноваційного парку "Екополіс-ХТЗ" з майбутнім агроіндустріальних парком Agrihub від Agroport. Як повідомлялося раніше, Олександр Ярославський планує інвестувати в "Екополіс-ХТЗ" понад 1 млрд доларів протягом найближчих 10 років. В рамках інноваційного парку функціонуватимуть індустріальний, логістичний, комерційний, освітній і науковий кластери, до яких тепер додасться і агротехнологічний Agrihub.

Олена Дерев'янко, віце-президент DCH, на відкритті форуму Agroport-2019 зазначила: "Нові економічні реалії та технологічний прогрес вимагають адекватних підходів і форматів комунікації сторін, зацікавлених у розвитку українського агропромислового комплексу. Тому ми вітаємо і підтримуємо ініціативу трансформувати Agroport в інноваційний агроіндустріальних парк. Свого часу Олександр Владиленович Ярославський і група DCH дали Харкову серйозний стимул для економічного розвитку, створивши інфраструктуру Євро-2012, включаючи сучасний харківський аеропорт. Зараз ми займаємося створенням екосистеми стимулювання інноваційної та інвестиційної активності в рідній Харківській області. Agroport у своїй харківській частині просто переїжджає з аеропорту на легендарний ХТЗ".

Довідка. Agroport проводиться в Україні з 2015 року. Вперше відбувся у Міжнародному аеропорту "Харків" групи DCH Олександра Ярославського і традиційно підтримується DCH. Форум є комплексним і складається з виставки техніки і технологій для фермерства, інвестиційної конференції та серії семінарів, круглих столів та зустрічей бізнесу. Тематика заходів традиційно відповідає пріоритетам Всесвітньої продовольчої організації ООН (FAO). З 2016 АГРОПОРТ об'єднав фермерів всієї України і проводиться у форматі Захід-Схід.

DCH - одна з найбільших українських багатопрофільних корпорацій. Власник і президент - Олександр Ярославський, один з найбільш відомих бізнесменів України. Ключові напрямки діяльності DCН: фінанси, промисловість, видобуток корисних копалин, транспорт, девелопмент, виробництво будматеріалів, готельний бізнес та ін. У числі українських активів DCH: Харківський тракторний завод, рудник "Суха балка" (Кривий Ріг), Дніпровський металургійний завод (ДМЗ), страхова компанія "ІНГО Україна", Міжнародний аеропорт "Харків", УГДК, готель Kharkiv Palace Hotel 5*, мережа ТРЦ "Караван Megastore", регбійний клуб "Олімп" та ін. Інвестиції Олександра Ярославського в економіку Харківського регіону перевищили 1 млрд доларів, включаючи вкладення в програму підготовки інфраструктури Харкова до Євро-2012 (будівництво аеропорту, стадіону, першого в місті 5* готелю та інших критеріальних для УЄФА об'єктів).