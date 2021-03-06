У ДСНС попереджають про сильні пориви вітру на всій території України

Цитата

"7 березня вночі у північно-західних областях, вдень по всій Україні пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с (рівень небезпечності І, жовтий). У Київській області вдень 7 березня пориви вітру 15-20 м/с. У Києві вдень 7 березня пориви вітру 15-20 м/с (рівень небезпечності І, жовтий)", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Доповнення

За повідомленням Укргідрометцентру, 6 березня вночі та вранці в Україні, крім півночі та заходу помірний сніг, на півдні з дощем, на сході місцями значний сніг, вдень без опадів.

Вітер північно-західний та північний, 7-12 м/с, у західних та східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -3...-8°С, вдень 0...+5°С.

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