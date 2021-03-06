В ГСЧС предупреждают о сильных порывах ветра на всей территории Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. По информации ГСЧС, 7 марта ночью в северо-западных областях, днем по всей территории Украины порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (уровень опасности І, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, пишет УНН.
Цитата:
"7 марта ночью в северо-западных областях, днем по всей Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (уровень опасности І, желтый). В Киевской области днем 7 марта порывы ветра 15-20 м/с. В Киеве днем 7 марта порывы ветра 15-20 м/с (уровень опасности І, желтый)", - говорится в сообщении ГСЧС.
Дополнение
По сообщению Укргидрометцентра, 6 марта ночью и утром в Украине, кроме севера и запада умеренный снег, на юге с дождем, на востоке местами значений снег, днем без осадков.
Ветер северо-западный и северо-западный, 7-12 м / с, в западных и восточных областях порывы 15-20 м / с.
Температура ночью -3...- 8°С, днем 0...+5°С.
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