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В Державній фіскальній службі зменшився рівень корупції, - Сергій Солодченко

В Державній фіскальній службі зменшився рівень корупції, - Сергій Солодченко

Київ • УНН

 • 7727 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. В Державній фіскальній службі зменшилась кількість корупційних злочинів. В першому кварталі 2020 року кількість кримінальних проваджень про корупційні та інші злочини у сфері службової діяльності проти посадових осіб ДФС зменшилася до 45. За аналогічний період 2019 року ця цифра склала 69 кримінальних проваджень. Про це на офіційному сайті повідомив виконуючий обов'язки голови служби Сергій Солодченко.

“Корупція болюче б’є не лише по економіці країни, яка наразі переживає складний період. Вона негативно впливає й на імідж Служби. Моє стійке переконання — особовий склад податкової міліції повинен мати 100-відсотковий імунітет до корупційних проявів. Я оперативно отримую повідомлення про ймовірні факти зловживань. Особисто контролюю результати їх перевірок”, — зазначив Солодченко.

Крім цього, повідомляється, що в першому кварталі цього року розпочато 34 кримінальні провадження, що становить 75% від загальної кількості розпочатих органами досудового розслідування кримінальних проваджень. В ході розслідування цих кримінальних впроваджень оголошено 15 повідомлень про підозру, а до суду направлено 9 обвинувальних актів.

“Винними у скоєнні злочину судом визнано 2 особи. В обох випадках винуватців покарано за ст. 369 та ст. 3692 Кримінального кодексу України”, — підсумували в ДФС.

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