В Государственной фискальной службе уменьшился уровень коррупции, - Сергей Солодченко

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Государственной фискальной службе уменьшилось количество коррупционных преступлений. В первом квартале 2020 году количество уголовных производств о коррупционных и других преступлениях в сфере служебной деятельности против должностных лиц ДФС уменьшилась до 45. За аналогичный период 2019 эта цифра составила 69 уголовных производств. Об этом на официальном сайте сообщил исполняющий обязанности главы службы Сергей Солодченко.