В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 "Калібрами"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту практично не має змін, продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 "Калібрами" та 1 вдк. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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Залишається вирогідність ракетних ударів та обстрілів на рівні – висока, мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена – на морі триває шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берегу, інформує ОК "Південь".
"Дотримуйтесь алгоритмів і правил дій за повітряною тривогою, перевіряйте достовірність отриманої інформації через підтвердження її в достовірних джерелах. Все буде Україна! Ми обов’язково переможемо!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
В Чорноморській та Азовській морських операційних зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.