В Черном море корабельная группировка вражеского флота продолжает держать наготове 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами"

Детали

Остается вероятность ракетных ударов и обстрелов на уровне – высокая, минная опасность в прибрежных зонах – повышена – на море продолжается шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу, сообщает ОК "Юг".

"Соблюдайте алгоритмы и правила действий по воздушной тревоге, проверяйте достоверность полученной информации через подтверждение ее в достоверных источниках. Все будет Украина! Мы обязательно победим!", - говорится в сообщении.

Напомним

В Черноморской и Азовской морских операционных зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине Украины.