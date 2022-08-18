В Черном море корабельная группировка вражеского флота продолжает держать наготове 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Черном море корабельная группировка вражеского флота практически не имеет изменений, продолжает держать наготове 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами" и 1 вдк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Детали
Остается вероятность ракетных ударов и обстрелов на уровне – высокая, минная опасность в прибрежных зонах – повышена – на море продолжается шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу, сообщает ОК "Юг".
"Соблюдайте алгоритмы и правила действий по воздушной тревоге, проверяйте достоверность полученной информации через подтверждение ее в достоверных источниках. Все будет Украина! Мы обязательно победим!", - говорится в сообщении.
Напомним
В Черноморской и Азовской морских операционных зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине Украины.