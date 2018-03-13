В четвер Рада спробує призначити тільки голову НБУ, а Омбудсмена – наступного тижня
Київ • УНН
Торги за посаду Уповноваженого з прав людини ще тривають
КИЇВ. 13 березня. УНН. В цей четвер на розгляд парламенту винесуть тільки питання призначення нового голови НБУ. Про це кореспонденту УНН повідомило інформоване джерело в Верховній Раді України.
“Попередньо прийнято рішення голосувати за призначення нового голови НБУ в четвер, але без прив’язки питання призначення нового Уповноваженого ВР з прав людини. Тобто тільки голосування за очільника Нацбанку. Питання омбудсмена та кадрові призначення в Рахунковій палаті будуть розглянуті наступного тижня. Але перемовини тривають”, — повідомило джерело.
Як повідомляв УНН, під час Погоджувальної Ради у понеділок, 12 березня, було вирішено зробити четвер, 15 березня, днем кадрових питань.
Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій припустив, що питання призначення нового голови НБУ та Омбудсмена можуть бути винесені в сесійну залу в один день.
Однак пізніше з’явилася неофіційна інформація, що все ще ведуться торги за посаду Уповноважено з прав людини і Народний фронт наполягає на своїй кандидатурі. Як повідомляв УНН, ще у травні 2017 року фракція “Народний фронт” офіційно запропонувала Верховній Раді обрати Людмилу Денісову Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.