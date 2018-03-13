В четверг Рада попробует назначить только главу НБУ, а Омбудсмена - на следующей неделе
Киев • УНН
Торги относительно должности Уполномоченного по правам человека еще продолжаются
КИЕВ. 13 марта. УНН. В этот четверг на рассмотрение парламента вынесут только вопрос назначения нового главы НБУ. Об этом корреспонденту УНН сообщил информированный источник в Верховной Раде Украины.
"Предварительно принято решение голосовать за назначение нового главы НБУ в четверг, но без привязки к вопросу назначения нового Уполномоченного ВР по правам человека. То есть только голосование за главу Нацбанка. Вопрос омбудсмена и кадровые назначения в Счетной палате будут рассмотрены на следующей неделе. Но переговоры продолжаются", - сообщил источник.
Как сообщал УНН, во время Согласительного совета в понедельник, 12 марта, было решено сделать четверг, 15 марта, днем кадровых вопросов.
Напомним, спикер парламента Андрей Парубий предположил, что вопрос назначения нового главы НБУ и Омбудсмена могут быть вынесены в сессионный зал в один день.
Однако позже появилась неофициальная информация, что все еще ведутся торги за должность Уполномоченного по правам человека и "Народный фронт" настаивает на своей кандидатуре. Как сообщал УНН, еще в мае 2017 года фракция "Народный фронт" официально предложила Верховной Раде выбрать Людмилу Денисову Уполномоченным Верховной Рады по правам человека.