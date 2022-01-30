В “Борисполі” службовий собака знайшов у валізах українських туристів наркотичні пігулки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В міжнародному аеропорту “Бориспіль” службовий собака знайшов у валізах українських туристів наркотичні пігулки. Про це повідомили у ДПСУ, передає УНН.
Цитата
“У пункті пропуску „Бориспіль“ з залученням службового собаки, натренованого на пошук наркотичних речовин, прикордонники у двох випадках виявили 1 900 пігулок Decancit SR, що містять псевдоефедрин. Він належить до прекурсорів, обіг яких в Україні обмежений та стосовно яких встановлюються заходи контролю”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що обидва наші співвітчизники 1968 та 1969 року народження, прибули в аеропорт “Бориспіль” рейсом з Шарм-ель-Шейху. Проте пройти непоміченими не змогли, адже на валізи цих пасажирів спрацював службовий собака. В першому випадку собака винюхав 1 000 пігулок, в іншому ще 900.
Як результат, стосовно порушників складено протокол за ст. 471 Митного кодексу України “Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю”.
Нагадаємо
Житель Чугуївського району Харківської області під псевдонімом “Дід Мороз” через інтернет продавав особливо небезпечний наркотик PVP.