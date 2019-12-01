В Берліні пограбували музей історії спецслужби Штазі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Грабіжники пробралися до музею поліції Штазі в Берліні 1 грудня, заявила місцева поліція. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За заявою поліції, крадії потрапили в будівлю через вікно першого поверху пізно увечері 30 листопада або ж рано вранці 1 грудня.
Крадії "розбили кілька вітрин і викрали кілька медалей та коштовності", а потім зникли непоміченими, повідомляють правоохоронці.
Лише вранці 1 грудня один з працівників музею Штазі помітив розбиті вітрини у виставковому залі і сповістив поліцію.
Музей розташований в колишній будівлі Міністерства державної безпеки Німецької демократичної республіки – спецслужби, відомої за скороченою назвою "Штазі". Вона тісно співпрацювала з Комітетом державної безпеки СРСР в часи, коли східна Німеччина була підконтрольна Радянському союзу.
Пограбування сталося за кілька днів після іншого гучного випадку – викрадення коштовностей початку 18-го століття з музею "Зелене склепіння" в німецькому Дрездені.
Нагадаємо, у Берліні під час лекції вбили сина екс-президента ФРН.