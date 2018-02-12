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В Австрії зіткнулись два пасажирські потяги, є загиблі

В Австрії зіткнулись два пасажирські потяги, є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У понеділок в австрійській провінції Штирія зіткнулися два потяги. В результаті аварії одна жінка загинула, ще 22 отримали поранення, передає УНН з посиланням на Reuters.

Серед постраждалих в результаті катастрофи, яка сталась у південно-східному містечку Нікласдорф близько 1 години ночі, було троє дітей, повідомила місцева поліція в Twitter.

Представники австрійської державної залізниці заявили, що зіткнулись регіональний пасажирський потяг та міжміський, в результаті чого декілька вагонів зійшло з рейок. Причина аварії встановлюється.

Як повідомляв УНН, 4 лютого у Південній Кароліні (США) пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним, внаслідок чого двоє людей загинули та щонайменше 70 отримали травми.

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