В Австралії створили гідрокостюм, стійкий до укусів акул

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На створення науковців наштовхнула невтішна статистика нападів акул на людей. Так, у своєму звіті вони вказують, що хоч ризик бути вкушеним акулою низький, кількість укусів акул у всьому світі зросла за останні 30 років. Наприклад, в Австралії частота зросла з 1-3 на рік у 1980-х роках до понад 10 на рік у 2010-х.

Зазначається, що “броня” проти акулячих зубів виготовлена з нановолокон поліетилену надвисокої молекулярної маси (СВМПЕ) та неопрену (Sharkstop і ActionTX).

Костюм пройшов випробування на предметах, які кидали у воду, даючи спробувати їх акулам на зуб. Наголошується, що тестували його за участю найнебезпечніших для людей великих білих акул. Матеріал показав високу міцність.

Основа костюма — неопрен з наклеєними на нього захисними накладками в найбільш вразливих для акулячих укусів місцях. Костюм при товщині від 2 до 7 міліметрів вийшов трохи важчим від звичайного гідрокостюма з неопрену, але не втратив гнучкості.

Виріб представлено у версіях для серферів і дайверів. На ньому є всі необхідні для гідрокостюма елементи — кишеня для ключів, блискавка з нержавійки та наколінники.

Купити костюм можна за 570 доларів.

Нагадаємо

Науковці провели дослідження і прийшли до висновку, що напади акул можуть залежати від місячних фаз.