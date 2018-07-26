В аварії на Львівщині постраждала жінка з дітьми
Київ • УНН
КИВ. 26 липня. УНН. Внаслідок автозіткнення у Стрию постраждали жінка та двоє дітей. Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 26 липня, близько 13.00 на перехресті вулиць Вокзальна, Дрогобицька та Грабовецька у місті Стрий, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як попередньо встановили поліцейські, зіткнулися два автомобілі — “Деу Нексія” під керуванням 42-річного жителя Івано-Франківщини та “Деу Ланос”, яким керував 49-річний мешканець Миколаївського району.
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Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали пасажири “Ланоса” — 33-річна жінка, 12-річна дівчинка та 5-річний хлопчик, які проживають у Стрийському районі.
Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.