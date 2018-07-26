В аварии во Львовской области пострадала женщина с детьми

Как предварительно установили полицейские, столкнулись два автомобиля - "Дэу Нексия" под управлением 42-летнего жителя Ивано-Франковской области и "Дэу Ланос", которым управлял 49-летний житель Николаевского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обвиняемого в смертельном ДТП в Черкассах взяли под стражу

Вследствие ДТП телесные повреждения получили пассажиры "Ланоса" - 33-летняя женщина, 12-летняя девочка и 5-летний мальчик, проживающих в Стрыйском районе.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.