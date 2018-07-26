В аварии во Львовской области пострадала женщина с детьми
Киев • УНН
КИВ. 26 июля. УНН. Вследствие столкновения автомобилей в Стрые пострадали женщина и двое детей. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 26 июля, около 13.00 на перекрестке улиц Вокзальная, Дрогобычская и Грабовецькая в городе Стрый, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как предварительно установили полицейские, столкнулись два автомобиля - "Дэу Нексия" под управлением 42-летнего жителя Ивано-Франковской области и "Дэу Ланос", которым управлял 49-летний житель Николаевского района.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обвиняемого в смертельном ДТП в Черкассах взяли под стражу
Вследствие ДТП телесные повреждения получили пассажиры "Ланоса" - 33-летняя женщина, 12-летняя девочка и 5-летний мальчик, проживающих в Стрыйском районе.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.