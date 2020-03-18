В АТБ заявили про подвоєння складських запасів, щоб забезпечити безперебійні поставки товарів і продуктів в магазини мережі

Як повідомили в пресслужбі АТБ, мережа працює в штатному режимі і має намір подвоїти товарні запаси на всіх розподільних центрах компанії, особливо регіональних, і в магазинах за переліком товарів підвищеного попиту не менш ніж на 30 календарних днів, щоб гарантувати наявність на полицях магазинів мережі товарів повсякденного вжитку.

"Компанія "АТБ-Маркет" будучи не тільки лідером української галузі роздрібної торгівлі, а й своєрідним фундаментом української продовольчої безпеки, концентрує всі свої ресурси для забезпечення безперебійної доставки товарів і формування товарних запасів, як в розподільних центрах, так і в магазинах. Забезпечує наявність на полицях магазинів продуктів і товарів першої необхідності для кожного покупця", - повідомили в компанії.

Щоб надати покупцям всю необхідну продукцію, мережа АТБ на весь період дії загальнонаціонального карантину вводить мораторій на реалізацію оптовими партіями наступних груп товарів: сипучі, бакалія, заморозка, антибактеріальні та дезинфікуючі засоби. Крім цього, компанія вводить в асортиментний перелік магазинів вітчизняні аналоги позицій власного імпорту з таких країн, як Італія, Польща, Словаччина і т.д., що є додатковим заходом забезпечення всіх необхідних товарів повсякденного вжитку.

"Корпорація АТБ і мережа її магазинів в своєму розпорядженні має достатні товарні запаси, щоб оперативно поповнювати полиці, яким би великим не був попит на ті чи інші продукти - гречку, рис, макарони, консерви, цукор і т.п. У разі необхідності система оперативної логістики мережі АТБ дозволяє забезпечити доставку найбільш затребуваних продуктів і товарів першої необхідності, які завжди є в запасі у власних розподільних і складських центрах корпорації", - заявила Наталія Шаповалова, в.о. Генерального директора компанії "АТБ-маркет", відповідаючи на питання про стабільне забезпечення полиць мережі АТБ товарами повсякденного попиту.

Цінова політика мережі АТБ залишиться незмінною, незважаючи на будь-які обставини: вартість продуктів і товарів в діськаунтерах лідера українського рітейлу, як і завжди, на 10-15% нижче середньоринкової. А при покупці продукції власних торгових марок мережі АТБ економія може досягати 40%.

Щоб захистити покупців мережі від дій спекулянтів і панікерів, компанія оголосила про введення з 18 березня обмежень на продаж товарів в одні руки, які дозволять уникнути браку товарів в окремих магазинах мережі через ажіотажний попит.

"Піклуючись про покупців, компанія боролася і буде боротися зі штучним ажіотажем на продукти першої необхідності. Просимо наших покупців з розумінням поставитися до цих обмежень. Ажіотаж створюють не стільки запасливі громадяни, скільки недобросовісні покупці, які потім спекулюють товарами першої необхідності. Щоб не допустити штучно створеного ажіотажу, компанія "АТБ-Маркет" вводить в усіх супермаркетах превентивні заходи. Зокрема, вода, пиво і напої в пластикових пляшках будуть відпускатися в кількості не більше 12 одиниць в одні руки. Всі інші товари будуть відпускатися в кількості не більше 5 штук в одні руки", - роз'яснили в компанії.

Раніше компанія оголосила про введення додаткових протиепідемічних протоколів, які посилять діючі стандарти мережі АТБ в сфері безпеки продукції відповідно до міжнародних стандартів. Додаткові заходи покликані захистити співробітників і партнерів компанії, а також покупців, забезпечуючи для них максимально безпечні умови здійснення повсякденних покупок. У магазинах мережі АТБ всі приміщення і робочі поверхні проходять регулярну санітарну обробку професійними засобами, що забезпечують додатковий санітарно-гігієнічний захист для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.