В Апеляційному суді Києва почався розгляд скарги юристів "ПриватБанку" в справі Суркісів

Тоді суд ухвалив визначення, що пояснює механізм стягнення коштів з банку на користь офшорних компаній сім'ї Суркісів. Вони вимагають 350 млн доларів з "ПриватБанку". У той же день суд дав дозвіл на примусове списання коштів або арешт майна "ПриватБанку" в разі відмови платити гроші Суркісам. Хоча суперечка по суті так і не була розглянута.

"Це взагалі абсурдне рішення, ніколи в історії України за допомогою забезпечення заходів забезпечення позову не стягуються будь-які грошові кошти. Я наголошую, що справа по суті не розглянута, і взагалі розгляд справи поки зупинено. Дійсно тіло депозитів було 250. Суддя Печерського суду взяв за власною ініціативою, нарахувавши 100 млн доларів відсотків. Чому 100? Не 500 або мільярд? Дуже багато процесуальних питань", - коментував ситуацію адвокат "ПриватБанку" Андрій Пожидаєв.

Нагадаємо, що 8 вересня Верховний суд зупинив виконання постанови Печерського суду від 2 вересня.

Також нагадаємо, згідно із заявою Мін'юсту, до сих пір так і не було доведено, що гроші з офшорів Суркісів дійсно належать позивачам.