В Апеляційному суді Києва почали евакуацію через повідомлення про замінування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Надійшло анонімне повідомлення про нібито замінування приміщення Апеляційного суду міста Києва. Про це повідомили кореспонденту УНН правоохоронці, які охороняють будівлю суду.
Наразі правоохоронці просять усіх залишити приміщення суду. До суду під'їхали пожежний автомобіль, співробітники ДСНС, вибухотехнічна служба, а також авто швидкої допомоги.
Нагадаємо, в Апеляційному суді Києва на 13 годину 3 травня призначено судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги прокурора у кримінальному провадженні стосовно першого заступника голови правління НАК “Нафтогаз України” Сергія Переломи.
Як повідомляв УНН, Апеляційний суд міста Києва переніс розгляд скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на запобіжний захід колишньому народному депутату Миколі Мартиненку на 10 годину 12 травня.