В Апелляционном суде Киева начали эвакуацию из-за сообщения о заминировании
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Поступило анонимное сообщение о заминировании здания Апелляционного суда города Киева. Об этом сообщили корреспонденту УНН правоохранители, охраняющие здание суда.
Правоохранители просят всех покинуть помещение суда. К суду подъехали пожарный автомобиль, сотрудники ГСЧС, взрывотехническая служба, а также авто скорой помощи.
Напомним, в Апелляционном суде Киева на 13 часов 3 мая назначено судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы прокурора в уголовном производстве в отношении первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы.
Как сообщал УНН, Апелляционный суд города Киева перенес рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на меру пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко на 10:00 12 мая.